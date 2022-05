Neue Arbeitszeitmodelle: Immer mehr Firmen gestalten den Freitag flexibel

Hohe Spritpreise für Pendler auf der einen Seite, großer Wunsch nach mehr Freizeit auf der anderen: Immer mehr Unternehmen gestalten den Freitag flexibel und lassen ihre Beschäftigten früher ins Wochenende gleiten.

Das Wochenende ist nah, der Energiepolster dünn. Für viele ist der Freitag nur deshalb ein guter Arbeitstag, weil er der letzte in der Woche ist. Und immer mehr Beschäftigte wollen am Freitag am liebsten gar nicht mehr arbeiten.

Die Viertagewoche oder der 30-Stunden-Vertrag als neues Arbeitszeitmodell erfreut sich zwar steigender Beliebtheit, Teilzeitarbeit ist für Arbeitnehmende aber auch mit finanziellen Einbußen verbunden. Wird alles teurer, so wie gerade eben, muss man sich weniger Arbeit leisten können. Gleichzeitig ist für ...