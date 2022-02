Neue Coronaregeln: Kennt sich da noch jemand aus?

Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Mitten in der Skisaison wird aus 2G wieder 3G und man verkürzt die Gültigkeit der Impfzertifikate.



In der Tourismusbranche greift man sich an den Kopf. Einerseits wird verschärft und sind in Österreich mit 1. Februar die Covid-Impfzertifikate nur noch sechs statt bisher neun Monate gültig. Man kann einwerfen, dass das seit November bekannt war. Fakt ist aber: Wer etwa im Juli seinen zweiten Stich hatte und aus welchen Gründen auch immer noch nicht geboostert ist, darf nicht mehr Ski fahren oder im Hotel einchecken. Der Grüne Pass ist nicht mehr gültig.

Die 2G-Pflicht ...