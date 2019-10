Neue Frachtbahn von Strabag-Großaktionär Haselsteiner

Nach der Westbahn für den Personenverkehr will Strabag-Großaktionär und -Ex-Konzernchef Hans Peter Haselsteiner mit seiner neuen Frachtbahn Traktion GmbH nun auch im Güterverkehr auf der Schiene durchstarten: Gemeinsam mit Investor Erhard Grossnigg hält er 80 Prozent an der Gesellschaft, 20 Prozent erhielt das Management, "als Anreiz", wie Haselsteiner in einer Pressekonferenz anmerkte.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Haselsteiner will mit neuer Frachtbahn auf der Schiene durchstarten