Neue Klagen in der Causa Hygiene Austria: Streit um Millionen

Im Mai verkaufte die Hygiene Austria die Maskenproduktion. Der Käufer will sie nicht mehr haben. Beide Seiten klagen. Es geht um defekte Maschinen und "verschwundenes" Geld.

Masken aus China, die als "made in Austria" verkauft wurden, Schwarzarbeit, Lohndumping bei Leiharbeitern: Die Liste der Vorwürfe rund um die Hygiene Austria ist lang. Die an suspekten Vorgängen und laufenden Verfahren nicht arme Causa rund um die von der Politik einst gelobte Maskenproduktion in Wiener Neudorf ist nun um eine Facette reicher: Wie die SN berichteten, verkaufte die Hygiene Austria, die zu 100 Prozent dem Wäschekonzern Palmers gehört, im Mai die Maskenproduktion. Die BNB.healthcare GmbH, eine Tochterfirma einer Wiener ...