Neue KV-Runde für Fluglotsen gescheitert

Die Kollektivvertragsverhandlungen für Fluglotsen sind erneut ergebnislos unterbrochen worden. Bereits am Freitag angekündigte Betriebsversammlungen am Flughafen Schwechat und in der Überflugkontrollstelle in Wien werden wie geplant stattfinden, wie die Gewerkschaft vida Montagfrüh in einer Aussendung mitteilte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Verhandlungen wurden ergebnislos abgebrochen