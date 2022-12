Neue Nightjet-Verbindung zwischen Wien und Genua gestartet

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben am Sonntagabend den ersten Nachtzug von Wien nach Genua geschickt. Der Nightjet verkehrt nun täglich und fährt vom Hauptbahnhof in Wien um 19:18 Uhr ab. Planankunft in Genova Piazza Principe ist um 09:38 Uhr, es geht auch noch weiter nach La Spezia. Zurück geht es um 19:50 ab Genua mit Planankunft um 08:52 Uhr in Wien. Der Nightjet, der bisher München und Mailand verbindet wird auch nach Genua und weiter nach La Spezia verlängert.

Der Premierenzug vom Wiener Hauptbahnhof wurde am Sonntagabend feierlich von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), dem italienischen Botschafter Stefano Beltrame und ÖBB-Chef Andreas Matthä verabschiedet. "Mit dem neuen Nachtzug verbinden wir Städte wie Wien, München, Mailand und Genua über Nacht klimafreundlich - und machen damit das Bahnreisen im Vergleich zum Flugzeug noch attraktiver", sagte Gewessler. Wer die Bahn wähle, sei etwa 50 Mal klimafreundlicher unterwegs. "Die neuen, hochmodernen Nightjets bieten künftig noch mehr Komfort und Privatsphäre", so Gewessler. Die grenzüberschreitende Direktverbindung zeige, "dass wir Klimaschutz ernst nehmen". Matthä rief 2023 zum "echten Italienjahr" aus. "Mit der Verlängerung des Nightjets bis nach Genua und La Spezia setzen wir einen nächsten Schritt, das Nachtzugnetz in Europa noch größer zu machen. Mit Ligurien und der Region Cinque Terre bieten wir unseren Kundinnen und Kunden neue attraktive Nightjet-Ziele, die sie komfortabel und klimafreundlich über Nacht erreichen können." Der NJ 233 wird von Wien über Leoben, Villach, Tarvis, Verona und Mailand nach Genua und weiter nach La Spezia geführt. Der NJ 40295 fährt von München über Salzburg und ab Villach gemeinsam mit dem NJ 233 über Tarvis, Verona und Mailand nach Genua und La Spezia.