Neue Prämie wartet auf Elektroautobesitzer

Ölkonzerne müssen CO2 einsparen, sonst werden ab 2023 viel höhere Strafen fällig. Auch Elektroautobesitzer können davon profitieren.

Eine Novelle der Kraftstoffverordnung schafft für Besitzer von Elektroautos eine neue Einnahmequelle. Ab 2023 können sie ihre CO 2 -Einsparung an Mineralölkonzerne verkaufen. In Deutschland kassierten Elektroautofahrer im Vorjahr unter diesem Titel (dort heißt es THG-Prämie) 330 bis 400 Euro. Die Prämie für Private ist eigentlich nur ein Nebenaspekt. Auch Firmen können sie für ihre E-Flotte beantragen. Genauso Betreiber öffentlicher Ladestationen.

Eine Jahresprämie von bis zu 890 Euro wäre möglich

Der zentrale Punkt ist: Die viel zu hohen ...