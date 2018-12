Neue Regeln für Banken zur Identifikation ihrer Kunden

In einem neuen Rundschreiben hat die FMA Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen und sonstigen Finanzfirmen eine gesammelte Interpretation geschickt, wie mit den Sorgfalts-/Meldepflichten nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz in der Praxis umzugehen ist. Erstmals im Schreiben enthalten ist das Banking per Video, wie überhaupt verschiedenen Identifikationsvorgaben einiger Raum gewidmet ist.

SN/APA (Jäger)/ROBERT JAEGER Ohne Identifikation kein Sparbuch