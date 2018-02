Neue Regeln: Privatpleiten sprunghaft gestiegen

Nicht nur prominente Unternehmen wie Forstinger oder Svoboda sind im Jänner vermehrt in die Pleite geschlittert - auch die Privatinsolvenzen schnellten zum Jahresauftakt in die Höhe. Mit einem Plus von knapp 67 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gab es einen "noch nie da gewesenen Anstieg der Privatinsolvenzen", heißt es am Donnerstag vom Gläubigerschutzverband AKV Europa.

SN/sn Wer seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, schlittert schnell in die Privatinsolvenz.