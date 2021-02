Neue Reisebestimmungen: Droht der nächste Lkw-Stau?

Deutschlands neue Einreiseregeln bringen den Gütertransport in Gefahr. Das ist nur eines der Probleme der Spediteure in Zeiten von Corona.

Die Bilder von 30 Kilometer langen Lkw-Kolonnen im Frühjahr 2020, als EU-Länder am Beginn der Coronakrise die Grenzen dichtmachten, sind noch präsent. Die jüngsten Lkw-Staus in Dover sind es noch mehr. Transportunternehmer warnen, dass sich ähnliche Bilder bald wieder bieten könnten, sollten die coronabedingten strengeren Einreisebestimmungen in Deutschland keine Ausnahmen für Lkw-Fahrer vorsehen. "Ich sehe die Gefahr, dass die Lieferkette massiv gestört wird, also ähnlich wie im März Lastwagen an den Grenzen hängen bleiben", warnt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte ...