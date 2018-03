Neue Siemens-Lok Vectron soll ÖBB-Güterverkehr aufrüsten

Die neue Siemens-Lokomotive vom Typ Vectron ist am Montag am Bahnhof Wien-Praterstern präsentiert worden. Die Lokomotivreihe 1293 von Siemens soll den ÖBB-Güterverkehr aufrüsten und der Bundesbahn mehr grenzüberschreitenden Verkehr in Eigentraktion ermöglichen. Die Vectron-Lok ist für die Standards zahlreicher Länder zertifiziert.

SN/APA (ÖBB)/CHRISTIAN ZENGER Die Vectron-Lok bei ihrer Präsentation am Wiener Praterstern