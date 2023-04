Neue Technologie: Ohne Wasser kühlen und so Klima retten

Neue Stoffe können Wasser aus der Luft speichern. Das macht Klimaanlagen weniger schädlich und sorgt für Wasser in der Wüste.

Wasser aus der Luft gewinnen? Klingt wie Zauberei - aber genau das ist eine der Anwendungen, die der Chemiker Mircea Dincă am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts verfolgt. Vor fünf Jahren hat der 1980 in Rumänien geborene Forscher den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen und neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ein Unternehmen mitgegründet, das die vielfältigen und innovativen Möglichkeiten der neuartigen Werkstoffe in die Praxis umsetzt.

Die Rede ist von sogenannten metall-organischen Gerüsten oder ...