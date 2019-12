Neue Zehner-Gondelbahn auf die Planai in Schladming eröffnet

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen haben am Donnerstag nach 234 Tagen Bauzeit ihre neue Gondel - das Herzstück der Planai - in Betrieb genommen. Zehn Passagiere haben nun pro Kabine Platz. Es handelte sich mit rund 26 Mio. Euro um die bisher größte Investition in der Geschichte des Unternehmens. Die alte Seilbahn wurde nach Argentinien verkauft.

SN/APA (OTS)/Photographer: Harald S Für die Bahn wurden Mittel- und Bergstation komplett neu errichtet