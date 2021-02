Neuer Campus: BMW-Mitarbeiter dürfen schlendern

Die BMW Group eröffnete coronabedingt im Stillen ihren neuen Campus in Salzburg. 28 Mill. Euro wurden in den Um- und Erweiterungsbau investiert. In den Autofrühling startet man mit Elektro-Boom, aber auch Lockdown-Sorgen.

SN/bmw Der neue BMW Campus in Salzburg-Maxglan, links der Erweiterungsbau mit Photovoltaikanlage.