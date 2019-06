Neuer Chef für Miele-Werk in Bürmoos

Der gebürtige Deutsche Hendrik Wermers leitet künftig das Miele-Werk in Bürmoos mit 260 Mitarbeitern.

"Miele Bürmoos schaut heute in eine positive Zukunft", so der neue Geschäftsführer Hendrik Wermers in einer Aussendung. "Der Standort wächst und entwickelt sich zu einer neuen festen Größe im Miele Konzernverbund."

Das 1962 gegründete Miele Werk mit derzeit 260 Mitarbeitern erzeugt Edelstahlblenden für Haushaltsgeräte und Komponenten für die Miele Medizinsparte. Diese Desinfektions- und Sterilisationsgeräte kommen in Krankenhäusern, Laboren und medizinischen Einrichtungen zur hygienischen Aufbereitung von OP-Besteck, über Endoskope bis hin zu ganzen Krankenhausbetten zum Einsatz. Die Produktion der gesamten Geräte, die einst in Bürmoos angesiedelt war, wurde zuletzt allerdings in ein zugekauftes Werk in Italien verlagert.



Miele Bürmoos fokussiert sich auf die Produktion von qualitativ hochwertigen Komponenten. Ein Großteil des bisherigen Produktportfolios wird ausgetauscht und es werden viele neue Produkte in den kommenden zwei Jahren anlaufen, hieß es in der Aussendung. Dafür wird bereits kräftig an internen Prozessen und Abläufen gefeilt und in neue Produktionstechnologien investiert.

Investitionsschwerpunkte liegen dabei in Zuschnitt- und Umformtechnologie für Edelstahlbleche und -drähte, Oberflächentechnologie und nicht zuletzt in Anlagen für die Herstellung von Teilen der jüngst vorgestellten neuen Einbaugeräte-Generation 7000.

Der neue Chef

Nach seinem Studium der Fertigungstechnik promovierte Hendrik Wermers an der RWTH Aachen im Bereich Produktionsmanagement. Anschließend hat der gebürtige Deutsche seine fast 20-jährige Tätigkeit für die Bosch-Gruppe in der Bosch Thermotechnik begonnen, wo der heute 51-jährige Vater von zwei Kindern seit 2009 in geschäftsführenden Funktionen in Österreich und Deutschland tätig war.



Quelle: SN