Neuer Finanz-Hype: Mit der Katze im Sack an die Börse

Ein neues Finanzprodukt macht an den internationalen Aktienmärkten Furore. Gekauft wird nur eine Hülle, die erst zu füllen ist. Gewinnträchtig, sagen die einen. Finger weg, warnen die anderen.

Ein innovatives Finanzinstrument erfreut sich steigender Beliebtheit. In den USA und in Asien haben sich so genannte "SPAC" in den vergangenen Jahren bereits einen Namen gemacht, jetzt soll diese neue Anlagestrategie auch in Europa heimisch werden. Immer öfter ist davon zu hören, dass ein Unternehmen über einen SPAC oder "Börsemantel" den Sprung an den Kapitalmarkt vollzieht. Die deutschen Flugtaxi-Unternehmen Volocopter und Lilium denken über einen Börsengang auf diesem Weg nach. Und kürzlich kündigte der Fahrdienstvermittler Grab aus Singapur an, auf ...