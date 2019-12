Neuer Rekord bei Stromerzeugung aus Windkraft erzielt

Die heimischen Windkraftwerke haben am 23. Dezember 37 Prozent der österreichischen Stromversorgung gedeckt. Die erzeugten 67 Millionen kWh entsprachen der höchsten je in Österreich an einem Tag gemessenen Windstromerzeugung. Das teilte die IG Windkraft am Freitag mit und forderte von der Politik trotz des erzielten Rekordwertes, sich beim Windkraftausbau keinesfalls zurücklehnen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Windkraftwerke in den Wintermonaten besonders produktiv