Neues Geld für Ökostrom

Der nächtliche Beschluss, den Ausbau von grünem Strom teilweise stärker zu fördern, wird begrüßt. Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, ist es aus Sicht von Experten aber nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Vier der fünf Parlamentsparteien haben in ihrer letzten Sitzung vor der Nationalratswahl verlangt, in Österreich den Klimanotstand auszurufen. Konkrete Folgen hat der Appell an die nächste Regierung, mehr für Klimaschutz zu tun, nicht, was von Umweltorganisationen auch umgehend kritisiert wurde. ...