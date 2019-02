Neues Verteilzentrum für Amazon in Großebersdorf eröffnet

Amazon hat am Dienstag sein erstes Verteilzentrum in Österreich vorgestellt. Am Standort in Großebersdorf (NÖ) sollen 150 Arbeitsplätze entstehen und bis zu 30.000 Pakete täglich abgefertigt werden. Die Pakete werden dann von rund 250 Fahrzeugen der Partnerlieferanten abgeholt und an die Kunden verteilt.

SN/APA (Techt)/HANS KLAUS TECHT Rund 150 Arbeitsplätze im Verteilzentrum geplant