Niederösterreichisches Beschäftigungspaket in Umsetzung

1,3 Milliarden Euro bis 2020 umfasst der im Herbst 2017 vom Land, AMS und Sozialpartnern vereinbarte NÖ Beschäftigungspaket. Die Maßnahmen mit dem Ziel, Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren, werden laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) "auf Punkt und Beistrich" umgesetzt: Allein im Februar werden 14 Beschäftigungsinitiativen im Volumen von 14,3 Mio. Euro finanziert.

Trotz der erfreulichen Situation am Arbeitsmarkt und 2,2 Prozent Beschäftigungszuwachs im Jänner gebe es weiterhin Gruppen, die Unterstützung brauchen, erläuterte Mikl-Leitner: "Gerade Personen mit schlechter Ausbildung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen laufen auch weiterhin Gefahr, langzeitarbeitslos zu werden bzw. zu bleiben." In den Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen werden Menschen von professionellem Personal begleitet, geschult und an den regulären Arbeitsmarkt herangeführt.

An per Beschluss der Landesregierung geförderten Projekten, mit denen insgesamt 260 Menschen fit für den Job gemacht werden sollen, wurden unter anderem die Vereine LUNA Frauenbeschäftigungsprojekt Hollabrunn und Fair-wurzelt sowie die sozialen Supermärkte "SOMA" angeführt. Weiters werden zum Beispiel über den Verein "Kulturlandschaft Schmidatal" 23 Menschen Beschäftigung im Bereich Landschafts- und Ortsbildpflege sowie in der Produktion von Holz- Glas-, Wachs- und Ökoerzeugnissen finden. Die Emmausgemeinschaft in St. Pölten, die seit 1982 schwer vermittelbare Personen berät, beherbergt und Arbeitstrainings abhält, betreut bis zu 24 Personen.

Der Verein "Aktion Lebensraum Wald" hat sich der (Re-)Integration von Langzeitarbeitslosen verschrieben, im "Forstprojekt Stockerau" werden etwa 14 Personen beschäftigt. "J.O.B. - Verein zur Förderung der Beschäftigung und Ausbildung im oberen Ybbstal" will der Jugend- und Altersarbeitslosigkeit entgegenwirken und koordiniert Tätigkeiten für den kommunalen Bereich. Weiters gefördert u.a. werden sozialökonomische Projekte von Vereinen in den Bezirken Mödling und Waidhofen an der Thaya, die "Naturwerkstatt" in der Region Zwettl und Transitarbeitsplätze bei den niederösterreichischen Naturparken.

