Niedrige Preise brauchen ihre Zeit

Um die Inflation zu dämpfen, müsse an allen Preisschrauben gedreht werden, sagt Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Zu viele Menschen in Teilzeit seien ein Problem fürs Sozialsystem, sagt Kocher, die Altersteilzeit sei keines.

Wie man die hohe Inflation in den Griff bekommt, treibt alle um, auch die Politik. Wifo- Chef Felbermayr sagt, wenn man ständig alle Preise mit dem Verbraucherpreisindex (VPI) anpasst, sinkt die Inflation nie. Hat er damit recht? Martin Kocher: Am Anfang war die Inflation von exogenen Faktoren getrieben. Aber je stärker sie in allen Sektoren ankommt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, im Land etwas dagegen zu tun. Die Hauptverantwortung liegt aber noch immer bei der Geldpolitik, der Zins beeinflusst die Inflation. Man muss sich aber Gedanken machen, Preise, die man mitbestimmen kann, nicht so stark steigen zu lassen. Das ist keine einfache Sache, weil es immer um Verteilungsfragen geht.

Also ist die Politik gefordert? Richtig, aber nicht nur sie. Das gilt auch für Sozialpartner und überall dort, wo Preise gemacht werden. Wir werden es schaffen müssen, die Inflation langsam zurückzuführen. Teils geschieht das automatisch, weil die Konjunktur schwächer ist als noch vor einem halben Jahr und weil die Energiepreise nicht mehr so hoch sind, wie sie schon waren.

Politisch wird um den Preis fürs Wohnen gestritten. Es gibt die Idee, die anstehende Erhöhung bei den Richtwertmieten auf drei Jahre zu verteilen. Wird sich die Koalition darauf noch einigen können? Die Gespräche laufen auf parlamentarischer Ebene, in die bin ich nicht eingebunden. Man muss aber auch den Effekt sehen. Felbermayr hat selbst gesagt, das würde die Inflation um 0,1 Prozentpunkte senken. Das heißt nicht, dass man es nicht diskutieren soll und es keine guten Gründe gibt, etwas zu tun. Aber der Effekt wäre überschaubar. Man muss vorsichtig sein, es geht angesichts der Knappheit an Wohnungen darum, alle Anreize zu setzen, dass genug Wohnungen gebaut werden.

Nicht alles um den VPI zu erhöhen, wie Felbermayr sagt, würde aber auch auf Löhne und Gehälter zutreffen? Ja. Wir haben ja seit 1945 viele Phasen erlebt, auch solche mit noch höherer Inflation als jetzt. Auch da haben sich die Sozialpartner aber immer der volkswirtschaftlichen Verantwortung gestellt. Das wird auch diesmal so sein. Da gibt es keine generelle Empfehlung, weil die Branchen sehr unterschiedlich sind, da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, die Möglichkeit der Weitergabe von Kosten, um soziale Aspekte.

Aber ohne Kaufkraftverluste wird es nicht gehen? Die gab es schon. Die Hilfen waren ja so ausgelegt, dass die Kaufkraft in den unteren Einkommensschichten erhalten bleibt. Es gibt Untersuchungen für 2022, dass die untersten 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung im Durchschnitt teilweise sogar überkompensiert wurden, auch eingedenk der Tatsache, dass sie sogar noch höher belastet waren, als es die Inflationsrate ausdrückt. Aber Personen mit höheren Einkommen haben im Vorjahr schon Kaufkraftverluste erlitten, weil für sie nicht alles ausgeglichen werden konnte.

Zur von Ihnen eröffneten Teilzeitdebatte eine Frage an den Verhaltensökonomen Kocher: Bringt man Menschen zur Vollzeitarbeit nur mit mehr Geld? Oder braucht es neben steuerlichen Anreizen andere? Das Erste ist, die Voraussetzungen zu schaffen, damit Wahlfreiheit besteht, wie viel jemand arbeiten will. Da gibt es noch viel zu tun, was Kinderbetreuung oder Pflege angeht. Und es geht um die richtigen Anreize - bei der Progression im Steuersystem, die stärker zuschlägt, wenn man von Teil- auf Vollzeit geht, oder den Lohnnebenkosten. Und es geht um Information. Viele Junge, die sich für Teilzeit entscheiden, wissen nicht so genau, was das für die Pension bedeutet, das müssen wir bewusst machen. Mir ist auch der volkswirtschaftliche Aspekt wichtig. Wenn immer mehr Menschen in Teilzeit sind, wird es schwieriger, die Sozialsysteme zu finanzieren.

Vielleicht blenden Junge das aus, weil sie gar nicht auf eine staatliche Pension hoffen? Das österreichische Pensionssystem ist sehr großzügig und auch sehr stabil. Aber man muss daran arbeiten, dass es so bleibt. Wir haben in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine nicht ganz triviale demografische Herausforderung. Daher sind manche Ängste berechtigt, aber viele sind auch übertrieben.

Teilzeit machen auch Ältere. Ist die geförderte Altersteilzeit auch kontraproduktiv? Die Alterszeit in der kontinuierlichen Form ist eine sinnvolle Variante im Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand. Da gibt es viele, die gesundheitliche Probleme haben, es gibt daher gute Gründe, das staatlich zu fördern. Selbst dann, wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt heute eine andere ist als vor zehn Jahren, wo die Arbeitslosigkeit hoch war und viele junge Menschen auf den Arbeitsmarkt drängten. Ich war immer skeptisch, was die geblockte Altersteilzeit betrifft, daher gibt es das klare Vorhaben der Koalition, diese langsam auslaufen zu lassen.

Wie steht es um Vorschläge, das Arbeiten in der Pension attraktiver zu machen? Wir arbeiten daran. Auf der Regierungsklausur wurde eine Reformgruppe eingesetzt, bei der Sozial- und Finanzministerium aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeit federführend sind. Man darf nicht erwarten, dass sehr viele Personen über das gesetzliche Pensionsalter hinaus arbeiten werden. Aber wenn es einige mehr tun und ihr Wissen weitergeben, hilft auch das den Betrieben. Ich hoffe, dass wir da die eine oder andere gute Maßnahme vorlegen werden. Es geht nicht nur um Steuern und Abgaben, ein wichtiger Hebel sind auch die Gesundheitsvorsorge und Qualifizierung.

Ist die Befreiung geringfügiger Beschäftigung von Lohnsteuer und Sozialversicherung eine Hürde beim Aufstocken der Arbeitszeit? Die Hürde ist niedrig, wir reden von acht bis zehn Stunden Arbeit in der Woche. Das wird von Personen genützt, die sonst auch nicht viel mehr arbeiten würden, wie Studierende und Pensionisten. Die Arbeitsmarkteffekte sind überschaubar. Sie sind aber dort groß, wo das mit anderen Leistungen verbunden ist. Deshalb wollten wir den geringfügigen Zuverdienst bei der Reform der Arbeitslosenversicherung einschränken, weil durch Studien belegt ist, dass das zur Verlängerung von Arbeitslosigkeit führt.

Die Reform ist unter anderem daran gescheitert. Wollen Sie einen neuen Anlauf machen? Ich bin davon überzeugt, dass diese Reform in den nächsten fünf Jahren auf die eine oder andere Art kommen wird, weil es der Arbeitsmarkt erfordert, der sich strukturell geändert hat. Da geht es auch um die Höhe des Arbeitslosengeldes. Wir haben uns viele Modelle angesehen, lange diskutiert und einen gut ausgewogenen Vorschlag vorgelegt. Es gab keine Mehrheit dafür, das ist zu akzeptieren. Wann das Thema wieder auf den Tisch kommt, ist offen.

Bei der Bundeswettbewerbsbehörde ist die Frage der Generaldirektion seit 15 Monaten ungelöst. Die Grünen blockieren die Bestellung des aus dem Verfahren als Sieger hervorgegangenen Kandidaten. Wie löst man das? Mein Ressort hat seine Aufgabe erfüllt und die Bestellung in transparenter Weise durchgeführt. Es ist jetzt Sache der Regierungskoordination. Ich hoffe sehr, dass wir eine gemeinsame Entscheidung zustande bringen. Ich sage aber auch, dass die BWB sehr gut funktioniert. Sie ist wichtig, gerade in einer Zeit mit hoher Inflation. Sie ist auch sehr aktiv. Wir haben das Budget 2023 der Behörde daher bewusst erhöht und das Personal aufgestockt.