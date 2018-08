Niemals nur Leberkäse!

Geht es um Leberkäse, hat er das Sagen. Jeder dritte, der in Österreich gegessen wird, kommt schließlich von ihm. Jetzt aber investiert Hermann Neuburger 30 Millionen - in Pilze.

Von seiner Überzeugung ist Hermann Neuburger nie abzubringen. "Wir essen zu viel Fleisch", ist der schlanke 66-Jährige überzeugt. "Zwei Mal in der Woche ist genug." Eine kaum überraschende Botschaft. Doch Hermann Neuburger ist Fleischhauer. Und sein Name beinahe Synonym für Fleischeslust: Denn seine Firma Neuburger beherrscht seit Jahrzehnten den Markt für Leberkäse. 35 Prozent des österreichweit gegessenen Leberkäses wird in Ulrichsberg erzeugt, oben im Mühlviertel, in dem Böhmerwaldzipfel zwischen deutscher und tschechischer Grenze.