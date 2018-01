Niki-Insolvenz - Gericht entscheidet über Beschwerde

Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg will am Donnerstag über eine Beschwerde des Fluggastrechte-Portals Fairplane gegen das Niki-Insolvenzverfahren entscheiden. Nach Ansicht von Fairplane müsste dieses in Österreich stattfinden und nicht in Deutschland, weil die einstige Air-Berlin-Tochter nach österreichischem Recht gegründet wurde.

SN/APA (dpa)/Rainer Jensen Niki soll an die British-Airways-Mutter IAG verkauft werden