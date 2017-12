Niki: Lauda ist jetzt aus dem Rennen um Übernahme der Airline

Niki Lauda kriegt nun doch nicht die von ihm gegründete und mittlerweile insolvente Air-Berlin-Tochter Niki zurück. Er bekam am Donnerstag vom Insolvenzverwalter beschieden, dass er nicht mehr im Rennen ist. Die Airline dürfte nun an die spanisch-britische IAG-Gruppe gehen. Im Gespräch sei eine Kaufsumme von 40 Mio. Euro, berichtet die "Bild am Sonntag".

SN/APA (Archiv/dpa)/Achim Scheidema Niki Lauda gibt sich geschlagen