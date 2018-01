Niki plant zweites Insolvenzverfahren in Österreich

Nach dem gestrigen Entscheid des Landgerichts Berlin zum Insolvenzstandort will die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki voraussichtlich bis Ende der Woche einen Antrag auf Eröffnung eines Sekundär-Insolvenzverfahrens in Österreich stellen. Das Gericht hatte entschieden, dass die Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren nicht in Deutschland, sondern in Österreich liege.

SN/afp/apa Eine Maschine der Luftlinie Niki sowie eine der spanischen Billiglinie Vueling, die Niki übernehmen möchte.