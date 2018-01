Niki-Pleite bleibt in Berlin

Bis Mitte Jänner soll die Insolvenz eröffnet werden - trotz der Beschwerde aus Wien.

Das Insolvenzverfahren für die österreichische Fluglinie Niki wird mit großer Wahrscheinlichkeit in Berlin abgewickelt. Der zuständige Richter am Amtsgericht Charlottenburg blieb am Donnerstag in seiner Entscheidung über eine Beschwerde der Wiener Flugrechte-Plattform Fairplane erwartungsgemäß bei seiner Rechtsansicht - dass die Pleite in Berlin abgewickelt werden soll, weil der Flugbetrieb von Niki maßgeblich am Sitz des Mutterkonzerns Air Berlin gesteuert wurde.