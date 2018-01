Niki-Verkauf läuft trotz Rechtsstreits weiter

Die insolvente Airline Niki will im Gerangel um die nationale Zuständigkeit für ihren Fall eine Verlagerung nach Österreich nicht hinnehmen. Das Unternehmen legte Beschwerde beim Bundesgerichtshof gegen eine entsprechende Entscheidung des Berliner Landgerichts ein, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig soll der Verkauf an IAG weiter vorangetrieben werden.

SN/afp/apa Eine Maschine der Luftlinie Niki sowie eine der spanischen Billiglinie Vueling, die Niki übernehmen möchte.