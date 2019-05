Er ist einer der Ökonomie-Popstars der Welt, hofft auf die Europäer und auf eine neue Form des Kapitalismus.

Wenn ein Wirtschaftsnobelpreisträger Bücher signiert, bildet sich rasch eine Schlange. Wenn es dabei um Joseph Stiglitz geht, einen der profundesten Kritiker der schrankenlosen Globalisierung und der US-Wirtschaftspolitik, dann können die Bücher auch knapp werden. So wie am Mittwoch in Wien, ...