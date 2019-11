Noch früher, noch mehr: Weihnachten am liebsten ganzjährig

Noch früher, noch mehr Shopping-Events und Online-Rabatt-Tage: Der Kampf um das Geschäft mit Weihnachten wird härter - das Geld aber nicht wirklich mehr. Schon jeder fünfte Euro fließt ins Internet und damit meist ins Ausland.

Die Zeiten, in denen der erste Adventsamstag den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft gab, sind lang vorbei. Beim Begriff "Black Friday" denken viele längst nicht mehr an Börsencrash und Wirtschaftskrise, sondern an Rabattschlacht und Schnäppchenjagd. Und dass sich im Supermarkt bereits ...