Aber in den nächsten ein, zwei Jahren wird die Zahl der Firmenpleiten deutlich steigen, meint KSV-Insolvenzexperte Kantner. Die Krise bringe Dynamik und Bewegung in einen Bereich, wo es schon zu lang Stillstand gegeben habe.

Hans-Georg Kantner, der langjährige Leiter der Insolvenzabteilung im Kreditschutzverband von 1870 (KSV), ist ein besonnener Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt. So will er nicht gleich die Apokalypse an die Wand zeichnen, wenn er über die Auswirkungen der Coronakrise ...