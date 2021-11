Noch mehr Packerl? Die Zusteller sind längst am Limit

Lockdown und Black Friday: Das bringt noch mehr Packerl. Doch wer soll diese liefern? Frächter und Post suchen Mitarbeiter. Verspätungen drohen.

Pause machen? "Das geht sich nicht aus, bei mir geht's jetzt durch - zehn, elf Stunden am Tag, manche brauchen auch zwölf", antwortet der Briefträger auf die Frage, wie es ihm denn gehe. Seit mehr als 20 Jahren arbeite er bei der Post in Salzburg, erzählt er, aber jetzt sei auch er an der Grenze. "Wir sind am absoluten Limit."

140 Pakete hat er am Mittwoch in seinen Zustellwagen gepackt, "früher waren vor Weihnachten 70 am Tag der ...