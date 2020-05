Nocker-Schwarzenbacher geht als Tourismus-Obfrau

Die Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, hat ihren Rücktritt per Ende Juni bekanntgegeben. "Der Präsident Mahrer ist an mich herangetreten, er möchte sein eigenes Team bilden", sagte Nocker-Schwarzenbacher am Samstag im ORF-Radio. "Dem stehe ich natürlich so nicht im Wege."

SN/APA/BARBARA GINDL Ein neues Team soll gebildet werden