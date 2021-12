Nö. Versorger EVN erzielte mehr Gewinn

Dank Wertzuschreibungen bei Wasserkraftwerken in Bayern und Albanien hat der börsennotierte niederösterreichische Energieversorger EVN im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 den Nettogewinn um zwei Drittel gesteigert und will mehr Dividende an die Aktionäre ausschütten. Das Konzernergebnis wuchs um 63 Prozent auf 325 Mio. Euro, fürs neue Geschäftsjahr peilt man eine Bandbreite von 200 bis 240 Mio. Euro an. Die Dividende soll für 2020/21 von 0,49 auf 0,52 Euro je Aktie steigen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER EVN erzielte 2020/21 mehr Gewinn

Der Umsatz wuchs um fast 14 Prozent auf 2,395 Mrd. Euro - wegen des internationalen Projektgeschäfts, dank des Energievertriebs in Südosteuropa sowie höheren Netznutzungsentgelten. Auch mehr Stromerzeugung sowie höhere Strompreise wirkten sich beim Umsatz positiv aus, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.