NÖ will bis 2030 Photovoltaik-Anlagen verzehnfachen

Das Land Niederösterreich will künftig noch mehr auf Photovoltaik (PV) setzen. "Die Sonnenkraft wollen wir bis 2030 verzehnfachen", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag in St. Pölten. Die Teilnahme an diesem Ziel stehe jeder Gemeinde offen: "Ich glaube nicht, dass jemand nicht mitmachen will, wir werden das locker schaffen."

SN/APA/MARTIN AUERNHEIMER Pernkopf (r) glaubt an die Umsetzung