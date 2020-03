Das Geschäft mit Messen und Kongressen ist weggebrochen. In die leeren Hallen in Wien und Salzburg kommen Notbetten.

In Halle A der Messe Wien sind die ersten 884 Betten frisch bezogen. In den kommenden Tagen werden mehr als 2000 Betten dazukommen. Wo sonst den vorbeiströmenden Besuchern die begehrtesten Urlaubsziele, die Trends in der Möbelbranche oder neue Automodelle präsentieren, ...