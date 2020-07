Novartis belässt Antibiotikaproduktion in Österreich

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis belässt die Produktion von Penicillin (Antibiotika) in Österreich. Das Werk des Novartis-Teilkonzerns Sandoz in Kundl in Tirol soll um 150 Mio. Euro ausgebaut werden. Davon wird die türkis-grüne Regierung 30 Mio. Euro via Förderungen zur Verfügung stellen, schreibt die "Kronen Zeitung" unter Verweis auf Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

SN/APA (Keystone/Symbolbild)/GEORGI Novartis bleibt Tirol treu