Novomatic-Causa "Schenkungen" bringt neue Hausdurchsuchungen

Rund um den Glücksspielkonzern Novomatic kam es in der Vorwoche zu neun Hausdurchsuchungen, berichtete "Der Standard" in der Freitags-Ausgabe. Demnach habe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigt, dass es in der Vorwoche neun Hausdurchsuchungen respektive Nachschauungen bei (Ex-)Mitarbeitern des Glücksspielkonzerns gegeben habe. Dabei sollen Handys, Computer und andere elektronische Geräte beschlagnahmt worden sein.

SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Abseits der Causa "Schenkungen" ist der Konzern auf Expansionskurs

Es geht um den 2020 aufgekommenen Verdacht der Abgabenhinterziehung. Demnach soll Novomatic-Gründer Johann Graf Novomatic-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Aufsichtsräten bzw. deren Angehörigen großzügige Geldgeschenke gemacht haben. Demnach habe etwa Ex-Konzernchef Harald Neumann 2018 und 2019 je eine Million Euro erhalten haben. Für alle Beschuldigten gilt jedoch die Unschuldsvermutung. Ursprünglich hatte die WKStA im Sommer 2020 die Ermittlungen gegen 20 Beschuldigte aufgenommen - darunter auch gegen ein Unternehmen. Der Verdacht: Bei den Schenkungen handle es sich um verdeckte Zahlungen aus dem Mitarbeiterverhältnis. Dafür müsste Lohn- bzw. Einkommenssteuer gezahlt werden. Allerdings wurde im Vorjahr das Verfahren bereits eingestellt. Johann Graf habe die Vorwürfe stets bestritten. Die Schenkungen seien aus "rein privaten Gründen" erfolgt und seien der Finanz gemeldet worden. Ein Gutachten der Steuerberatungsfirma KPMG argumentiere ebenfalls, dass es sich um echte Schenkungen handle. Weiters werde angeführt, dass es sich um bereits versteuerte Gewinnausschüttungen der Novomatic-Gruppe gehandelt habe. In den Jahren 2009 bis 2020 hätten diese Ausschüttungen vor der Kapitalertragssteuer in Summe 271 Mio. Euro betragen. Graf habe nach Steuern rund zwei Drittel - etwa 130 Mio. Euro - verschenkt. Die WKStA ermittle allerdings nur zu 30 Mio. Euro. Allerdings gäbe es darüber hinaus noch weitere Ermittlungen gegen Graf und Novomatic. Hier gehe es um den Vorwurf der Postenkorruption bei Casinos Austria. Wobei auch dieser Vorwurf von den beschuldigten bestritten wird. Der Glücksspielkonzern hingegen ist weiter auf Expansionskurs: Für heuer rechnet Thomas Graf, Sohn des Firmengründers und Chef der Digital-Tochter Greentube, mit einem starken Wachstum, berichtete der Kurier in der Freitag-Ausgabe von der Glücksspiel-Messe ICE in London. Der Konzern mit 14 Produktionsstandorten komme demnach nicht mit der Lieferung von Automaten und elektronischem Equipment für Casinos nach. In den USA werde der Online-Markt zunehmend geöffnet. Novomatic sei New Jersey, Michigan und Connecticut zertifiziert und beliefere große Casino-Gruppen. Graf rechne mit Liberalisierungen für Online-Casinos in New York, Kalifornien und Florida. Aber auch in Kanada sowie in Lateinamerika zeichne sich eine Liberalisierung des Glücksspielmarktes ab. In Europa setze Novomatic vor allem auf Großbritannien. Dort ist Novomatic seit 2000 vertreten, beschäftigt 3.000 Mitarbeiter und ist Marktführer bei Casinos-Equipment, berichtete der "Kurier". Am Heimmarkt Österreich beschäftigt der Konzern 3.000 der weltweit 22.000 Mitarbeiter und erzielt etwa 2 bis 3 Prozent des Konzernumsatzes.