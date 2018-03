Novomatic entwickelt für Hard-Rock-Cafés Handyspiele

Der Glücksspielkonzern Novomatic hat einen Auftrag von der Hard-Rock-Gruppe an Land gezogen. Die in Wien ansässige Spieleentwicklungstochter Greentube entwickelt für den Indianerstamm der Seminole eine Plattform für Handyspiele, bei denen jedoch nicht um echtes Geld gezockt werden kann.

Die rund 4000 Seminolen aus dem US-Bundesstaat Florida hatten die Restaurantkette Hard Rock Café 2007 mit Erträgen aus ihren Spielcasinos gekauft. Nun gehören den Native Americans weltweit 180 Hard-Rock-Cafés, 24 Hotels und elf Casinos der weltweit bekannten Marke. Zusätzlich betreiben die Seminolen über ihr Unternehmen Seminole Gaming sechs Casinos in Florida. Das US-Glücksspielverbot greift in den Reservaten nicht, die Seminolen hatten 1979 als einer der ersten Stämme ihr erstes Bingo-Casino gegründet. In Wien eröffnete das erste Hard-Rock-Cafe im Jahr 2014 in der Rotentumstraße im 1. Bezirk.

Mit Umsatzzahlen geht das Unternehmen in seiner Kommunikation recht sparsam um. "Es hat sich für uns definitiv bezahlt gemacht", sagte Häuptling James Billie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bei einem Besuch des dortigen Hard Rock Cafés vor drei Jahren. "Hard Rock hat uns ein Stück weit von der Armut entfernt, und es geht uns sehr gut." Im Jahr 2005 lag der Umsatz der Kette und ihrer Franchise-Nehmer bei 700 Millionen US-Dollar. 2014 waren es bereits 3,9 Milliarden Dollar, wie Hamish Dodds, Chef der Geschäftsleitung, damals sagte. "Die Firma ist noch stark im Wachstumsmodus." Das gilt bis heute: Zu dem kommenden Standorten von Hard Rock Cafés gehören St. Petersburg, Kairo, Breslau und Chengdu. Neue Hotel-, Kasino- oder Hotel-Kasino-Projekte von Hard Rock sind in Atlanta, Atlantic City, Berlin, Budapest, London, Los Cabos, Malediven, New York City, Ottawa, Dalian und Haikou in China geplant.

Im Social-Casino muss der Einsatz mit echtem Geld gekauft werden

Die Novomatic-Tochter Greentube implementiert für die Hard-Rock-Gruppe nun eine Social-Casino-Plattform für sämtliche Hard-Rock- und Seminole-Casinostandorte, wie as das niederösterreichische Unternehmen am Montag bekanntgab. Social Casinos sind digitale Spielstätten, in denen nur um eine virtuelle Währung gespielt werden kann. Diese virtuelle Währung muss aber freilich mit echtem Geld gekauft werden. In den USA ist das Internetzocken mit Dollar fast überall verboten. Glücksspielanbieter versuchen daher mit "Social Games", Kunden zu erreichen, wenn diese nicht im Casino sind. Mit der Novomatic-Social-Casino-Lösung namens Greentube Pro sollen sich neue Kundenbindungs- und Marketingmöglichkeiten für die Hard-Rock-Betreiber auftun. Laut Novomatic ist die Besonderheit dabei, dass mit der Social Casino-Lösung von Greentube die individuelle Atmosphäre jedes terrestrischen Casinos auch online widergespiegelt wird. Somit können die Casino-Gäste künftig das gesamte Angebot ihres Lieblings-Casinos online - auch auf jedem mobilen Endgerät - nutzen und sämtliche Casinos der Gruppe auch virtuell besuchen.

Thomas Graf, Technologievorstand von Novomativ und Greentube-CEO, betont: "Mit diesem Deal übernimmt Greentube die führende Rolle im Bereich Social Casino Gaming für amerikanische Resort Casinos und setzt sich damit gegen die globale und vor allem US-Konkurrenz durch." Die interaktive Marketing- und Spieleplattformlösung wurde von den Teams des niederösterreichischen Konzerns in Wien, Vancouver und New York gemeinsam entwickelt. Die internationale Vermarktung startet noch in diesem Jahr. Bereits seit Jahren hatte Novomatic versucht, mit dem US-Indianerstamm der Seminolen ins Geschäft zu kommen.

(SN-Gs, Apa)