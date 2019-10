Novomatic übernimmt slowenisches Casino in Portoroz

Der österreichisches Glücksspielkonzern Novomatic, Aktionär der Casinos Austria, hat laut slowenischen Medienberichten das Casino "Riviera" in der Hafenstadt Portoroz übernommen. Novomatic kontrolliere nun neun der 26 lizenzierten Casinos in Slowenien, berichtete die Nachrichtenagentur STA am Sonntag. Die Akquisition sei vor einigen Tagen erfolgt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Novomatic kontrolliert neun von 26 slowenischen Casinos