Nowotny für Kennzeichnung von gebührenpflichtigen Bankomaten

Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny spricht sich für eine klare Kennzeichnung von Bankomaten aus, an denen die Geldbehebung mit Gebühren verbunden ist. Diese Kennzeichnung sollte auch außen an den Geräten angebracht sein. "Das ist auf jeden Fall notwendig, ich halte das für unverzichtbar", sagte Nowotny am Mittwoch im Klub der Wirtschaftsjournalisten in Wien.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Bankomatgebühren laut Verfassungsgerichtshof erlaubt