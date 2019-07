Nowotny hält Lehman-Pleite für härteste Zeit seiner Karriere

Zwei Wochen nachdem Nationalbankpräsident Ewald Nowotny am 1. September 2008 sein Amt angetreten hat, ist die US-Bank Lehman Brothers Pleite gegangen, was eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat. "Das war sicherlich die härteste Zeit" seiner Karriere, sagte Nowotny am Samstag "im Journal zu Gast". Der Umgang mit der Krise sei aber auch sein größter Erfolg gewesen.

SN/APA/HANS PUNZ Ewald Nowotny will nun ein Buch schreiben