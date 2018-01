Nulldefizit-Prognose wird laut Wifo-Chef Badelt halten

Das Wifo geht in seiner Mittelfristprognose davon aus, dass der österreichische Staatshaushalt schon 2019 "in die Nähe eines Nulldefizits" kommen und ab 2020 Überschüsse erzielen könnte. Das erklärte Wifo-Chef Christoph Badelt in der ORF-"Pressestunde". Mit dem Familienbonus folgt die neue Regierung nach Ansicht von Badelt ihrer Prioritätensetzung, Leistungsträger zu fördern.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Badelt will Regierung an den Taten messen