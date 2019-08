Nun Langzeitmieten bei Carsharing in Wien möglich

Die Free-Floating-Carsharinganbieter car2go (Mercedes) und Drive Now (BMW) - die inzwischen unter der gemeinsamen Dachmarke Share Now firmieren - erweitern ihr Angebot. Ab sofort können die Autos bis zu zwei Wochen durchgehend angemietet werden. Das Pilotprojekt startet in Wien sowie in Hamburg, Mailand und Seattle, wie Share Now am Donnerstag mitteilte.

