Nur 14 Frauen: In vielen Vorständen heißt es immer noch "Men only"

Die Anzahl an Frauen in Österreichs Vorständen und Aufsichtsräten steigt - allerdings in Zeitlupe.

Der Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder der im Wiener Börse Index (WBI) gelisteten österreichischen Unternehmen ist von sechs auf 7,5 Prozent gestiegen. Von 186 Vorständen sind 14 Frauen - drei mehr als vor einem Jahr. Den wenigen weiblichen Vorstandsmitglieder stehen somit immer noch 172 männliche gegenüber. Das zeigt der Mixed Leadership Barometers der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY.

In den Aufsichtsräten, wo es seit 2018 eine Frauenquote von 30 Prozent gibt, ist der Anteil höher. Gut jedes vierte Aufsichtsratsmitglied der österreichischen WBI-Unternehmen ist aktuell eine Frau: Gegenüber Jahresbeginn ist die Anzahl der Frauen somit um 19 gestiegen. In den Aufsichtsgremien sind damit 142 Frauen (25,9 Prozent) und 407 Männer vertreten. Damit erfüllt allerdings noch fast jeder dritte der Quotenregelung unterliegende Aufsichtsrat die Quote noch nicht.

"Der Frauenanteil bei Vorstandsmitgliedern der österreichischen börsennotierten Unternehmen hat den höchsten Wert seit Juli 2015 erreicht - rund jedes 14. Vorstandsmitglied ist weiblich. Dieser positive Trend ist ein Lichtblick auf dem Weg zu ausgewogenen Führungsgremien, täuscht aber nicht über das immer noch eindeutige Missverhältnis hinweg", sagt EY-Partnerin Helen Pelzmann. "Men only" sei nach wie vor das Motto in zu vielen Vorständen. Steige die Frauenbeteiligung weiter in diesem Tempo, dauere es noch mindestens bis 2047, bis in den Vorstandsgremien 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer sitzen. "Tatsächlich ist aber zu befürchten, dass es solche Parität mangels kontinuierlichen Anstiegs selbst im Jahr 2047 nicht geben wird", sagt Pelzmann.

Nur drei Frauen leiten das Unternehmen

Der zaghafte Anstieg über die letzten Jahre ist aus Pelzmanns Sicht auch auf den fehlenden Handlungsdruck zurückzuführen: "Anders als für Aufsichtsräte gibt es keine gesetzliche Quote für Vorstände. Dadurch ist der Druck natürlich nicht so groß, Vorstandsposten mit Frauen zu besetzen. Eine Quote allein kann nie die Lösung sein. Aber sie kann als Beschleuniger wirken, damit sich Unternehmen mit dem Thema einer ausgewogenen Führungsspitze auseinandersetzen."

Die meisten Frauen sind laut der Studie in den Chefetagen der Konsumgüterbranche anzutreffen, wo ihr Anteil bei 19 Prozent liegt. An zweiter und dritter Stelle folgen die IT-Branche (17%) und Finanzbranche (11%). Keine einzige Vorständin gibt es in sechs Branchen: Automobil, Energie, Immobilien, Rohstoffe, Telekommunikation und Transport.

Nach wie vor ist in 46 von 58 österreichischen börsennotierten Unternehmen noch keine Frau im Vorstand vertreten. Immerhin drei der insgesamt 14 Frauen in Vorstandsetagen leiten das Unternehmen als CEO: Herta Stockbauer bei der BKS Bank, Karin Trimmel beim Kräuterlikörhersteller Gurktaler und Elisabeth Stadler bei der Vienna Insurance Group.