"Nur Bares ist Wahres": Ist das Ende des Bargelds eingeläutet?

Gekommen, um zu bleiben: Vor 20 Jahren ersetzte der Euro den Schilling.

Totgesagte leben länger. Schon bevor in Europa 1999 mit dem Euro eine gemeinsame Währung eingeführt wurde, gab es Stimmen, dass das Jahrhundertprojekt zum Scheitern verurteilt sei. Zwei Jahrzehnte nach der Einführung des Euro-Bargelds im Jänner 2002 wird zwar viel über den Euro diskutiert, aber niemand stellt seine Existenzberechtigung infrage.

Schilling und Groschen mögen älteren Personen noch im Gedächtnis sein, aber ungeachtet dessen sind Euro und Cent als Zahlungsmittel mittlerweile fest etabliert. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Menschen an den Euro gewöhnten. Das hatte in Österreich auch damit zu tun, dass man beim Umrechnen mit der Zahl 13,7603 hantieren musste, zu diesem Wert war das Verhältnis des Schilling zum Euro fixiert worden. Und es hatte auch damit zu tun, dass sich die Menschen darüber ärgerten, dass einige Unternehmen die Umstellung für stille Preiserhöhungen nutzten.

Dass der Euro eines Tages wieder verschwindet, glaubt nur eine Minderheit. Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Europapolitik von 2021 sind drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher überzeugt, dass die gemeinsame Währung langfristig Bestand haben wird. Einige Turbulenzen, allen voran die von Griechenland ausgelöste Schuldenkrise, haben am Vertrauen gekratzt, eine satte Mehrheit stimmt dem Euro aber weiter zu.

93 Prozent der Bevölkerung in Österreich für den Erhalt des Bargelds

Wichtig ist den Menschen allerdings, dass der Euro als Bargeld erhalten bleibt. Laut Daten der Oesterreichischen Nationalbank sprachen sich zuletzt 93 Prozent der Bevölkerung für den Erhalt des Bargelds aus. Auf die Österreicherinnen und Österreicher trifft der Spruch "Nur Bares ist Wahres" in stärkerem Maße zu als auf die Bevölkerung anderer Länder. In Ländern wie Norwegen und Schweden ist der Anteil der Menschen, die Bargeld verwenden, auf einstellige Prozentsätze gesunken. Zwar geht die Nutzung von Bargeld auch in Österreich zurück, 2021 wurden im stationären Handel aber immer noch zwei von drei Rechnungen bar bezahlt. 2019 waren es noch 79 Prozent. Auch in der Eurozone ist das Verschwinden des Bargelds nicht in Sicht. Ende 2021 betrug der Umlauf an Banknoten und Münzen 1,58 Bill. Euro, um 7,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Der Euro brachte eine lange Phase der Preisstabilität mit sich. Vom Start bis 2021 lag die durchschnittliche jährliche Inflationsrate bei 1,9 Prozent. Aktuell sieht die Lage ganz anders aus. Im April dürfte die Inflation in Österreich 7,2 Prozent betragen, das befeuert die Sorgen der Menschen um den Wertverlust. Der Druck auf die EZB, die Zinsen zu erhöhen, steigt mit jedem Monat.

Um die Sicherheit des Euro-Bargelds muss man sich hingegen nicht sorgen. 2021 wurden in Österreich 4456 gefälschte Scheine aus dem Verkehr gezogen, das ist der niedrigste Wert seit dem Start 2002.

Reden wir über den Euro - Veranstaltung im SN-Saal am 5. Mai

Vor 20 Jahren, am 1. Jänner 2002, wurde das Euro-Bargeld in zwölf Mitgliedsländern eingeführt. Inzwischen ist der Euro die Währung für mehr als 340 Millionen Menschen in 19 Ländern Europas. Und mit Kroatien steht ein weiteres Land vor der Tür, das den Euro 2023 einführen will.

Es gibt viele Fragen zum Euro - wie sicher ist das Bargeld, wie geht es mit der Inflation weiter? Das und mehr wollen wir mit Ihnen diskutieren - bei einem Gespräch, das SN-Chefredakteur Manfred Perterer mit Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, führt.

Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr, im Saal der "Salzburger Nachrichten". Karolingerstraße 40, 5021 Salzburg. Eintritt frei. Livestream: www.SN.at/live

Anmeldung erforderlich: www.SN.at/reservierung oder Tel. 0662/8373-222