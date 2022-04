Ob aus Glas oder jetzt auch aus Plastik: Die Mehrwegflasche kommt zurück

Für Mineralwasser gibt es erstmals wieder eine Mehrwegflasche aus Plastik. Auch die kleine Bierflasche könnte bald wiederbefüllbar sein.

Die Richtung schien über Jahrzehnte klar: weg vom Schleppen schwerer Glas-Mehrwegflaschen hin zur leichten Plastikalternative - die dann wenig umweltfreundlich bestenfalls in der Gelben Tonne, oft aber im Restmüll oder gar in der Natur landete. Lag der Mehrweganteil bei Getränken in Österreich in den 1990er-Jahren noch bei 80 Prozent, waren es zuletzt nur noch 18 Prozent.

Zunehmendes Umweltbewusstsein, aber auch politischer Druck - ab 2024 soll in Österreich eine verpflichtende Mehrwegquote gelten, ab 2025 muss für Einwegflaschen Pfand ...