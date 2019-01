Oben ist die Luft sehr dünn

An der Spitze börsenotierter Unternehmen werden die Frauen nicht mehr, sondern weniger. Neun von 186 Vorstandsmitgliedern sind weiblich. Vier davon sprechen über Qualifikation, Querschüsse und Quote.

Der Anteil weiblicher Vorstandsmitglieder in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist im Vorjahr von bescheidenen sechs auf 4,8 Prozent zurückgegangen. Von 186 Vorständen sind nur neun Frauen, zwei weniger als vor einem Jahr, zeigt der Mixed-Leadership-Barometer des Beratungsunternehmens EY. Eine der neun Frauen ist Doris Krejcarek. Sie ist seit 2017 Vorstand der Ottakringer Getränke AG. Dass der ohnehin geringe Frauenanteil nochmals gesunken ist, hat sie überrascht. "Das ist ein Wahnsinn. Neun von 186 ist eine irritierende Zahl. Es ist schade, dass wir zu keinem ausgewogeneren Verhältnis kommen." Krejcarek sieht den Hauptgrund in fehlender Frauenförderung. "Der Idealzustand wäre, dass es keinen Unterschied macht, ob man Frau oder Mann ist. Ich glaube, da mangelt es in vielen Betrieben." Bei Ottakringer werde das indes gelebt.