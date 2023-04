Oberbank verdiente 2022 prächtig

Die steigenden Zinsen sorgten für mehr Ertrag, auch das Kreditvolumen bei Firmenkunden ist gewachsen. 2023 geht die Expansion weiter.

Ein neues Rekordergebnis hat im Vorjahr die Oberbank eingefahren. Die Regionalbank, die mittlerweile ein Drittel ihres Geschäftsvolumens und ihres operativen Gewinns im Ausland macht, hat 2022 vor Steuern 295,3 Mill. Euro (+4,7 Prozent) verdient, mehr als je in der Geschichte der Bank. Die Dividende soll daher von einem auf 1,45 Euro je Aktie angehoben werden.

Dazu beigetragen haben vor allem die deutlich höheren Zinserträge und das gestiegene Kreditgeschäft, insbesondere mit Firmen. Die Wirtschaft laufe besser als erwartet, sagt Franz Gasselsberger, Vorstandsvorsitzender der Oberbank am Montag bei der Bilanz-Präsentation. Das Jahr sei gut angelaufen, die Kreditnachfrage bei großen und mittelständischen Unternehmen gut. Flaute herrscht hingegen seit August 2022 bei Wohnkrediten, was die Oberbank, die zu 80 Prozent im Kommerzgeschäft tätig ist, nicht so stark trifft.

Generell schlechtere Stimmung derzeit

Gasselsberger führt die Halbierung der Nachfrage nach Immobilienfinanzierung weniger auf die strengeren Vergaberegeln als die generell schlechtere Stimmung, die Inflation und die Erwartung von Zinserhöhungen zurück. Der Markt werde wieder wachsen, wenn auch nicht mit Raten wie bisher. Auffällig sei, dass mehr variable Kredite vorzeitig getilgt werden, "woher immer das Geld kommt".

Sehr zufrieden zeigt sich der Bankchef mit dem Wachstum der Einlagen um drei Prozent auf 17,9 Mrd. Euro. Dies sei ein Zeichen für Kundenvertrauen "und das ist das wirkliche Kriterium", sagt er. Die jüngsten Probleme von Banken in den USA und in der Schweiz hätten spezifische Gründe. Mit der Bankenkrise 2008/09 sei die Situation nicht vergleichbar. In Österreich und in der EU seien die Banken gut aufgestellt, auch infolge der strengeren Regeln und Aufsicht. Bei den Zinsen rechnet Gasselsberger, dass der Gipfel "nicht mehr fern" ist und mit einer oder zwei Anhebungen auf vier Prozent erreicht werde.

Bei der Oberbank selbst geht 2023 die Expansion außerhalb Österreichs weiter. Rund 37 Prozent des Kreditvolumen kommt mittlerweile von dort, 20 Prozent allein aus Deutschland, wo zu den bisher 46 Filialen heuer zwei dazukommen.

Auch wenn die Oberbank für Salzburg keine eigene Bilanz legt, sticht der von Petra Fuchs geleitete Geschäftsbereich Salzburg (inkl. Mondsee) beim stark wachsenden Leasinggeschäft stark hervor: Während der Bestand an leasingfinanzierten Investitionen bankweit um sechs Prozent auf 2,6 Mrd. Euro wuchs, stieg der Anteil in Salzburg um zehn Prozent. Ähnlich das Bild bei geförderten Investitionsfinanzierungen, ein Bereich in dem die Oberbank Marktführer ist. In Salzburg stieg das Volumen um ein Fünftel, in der Gesamtbilanz um 14,6 Prozent auf mehr als 1,9 Mrd. Euro. "Da hatten wir Glück", sagt Fuchs. Denn Firmen in Salzburg würden nicht unbedingt mehr investieren als an anderen Orten in Österreich, aber da gehe es eben darum, "bei welchem Projekt man dabei sein kann".