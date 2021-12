Oberster Gerichtshof: Geschäftsmiete entfällt im Lockdown

Der "Seuchenparagraph" gilt auch in Einkaufszentren, wenn die Nutzung des Geschäftslokals unmöglich ist.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat erneut entschieden, dass Geschäftsinhaber während eines behördlichen Betretungsverbots keine Miete zahlen müssen. Das gilt auch, wenn sich das Geschäft in einem Einkaufszentrum befindet und etwa Apotheken und Supermärkte geöffnet haben, so der OGH. Für die Inhaber entstehe "kein Gebrauchsnutzen", auch wenn das Shoppingcenter an sich offen ist.

Aktuell gehe es um ein Nagel- und Kosmetikstudio, bestätigt der OGH einen Bericht der "Presse". Der erste Fall, der im Oktober entschieden worden war, betraf ein ...