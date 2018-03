ÖAMTC kritisiert Studie zu Steuerausfall durch Abgasskandal

Der Autofahrerclub ÖAMTC hat am Montag mit scharfer Kritik auf eine von den Grünen im Europaparlament beauftragte Studie reagiert, nach der dem österreichischen Fiskus von 2010 bis 2016 insgesamt 2,53 Milliarden Euro wegen Abgasschwindeleien von Autokonzernen entgangen seien.

"Die Grünen verwechseln dabei politische Wunschvorstellungen mit gesetzlichen Grundlagen", erklärte der Leiter der Interessensvertretung beim ÖAMTC, Bernhard Wiesinger. Schon das Wort "Steuerausfall" sei irreführend, denn die entsprechenden Steuern seien aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Steuergrundlage - CO2-Ausstoß laut Typengenehmigung - entsprechend bezahlt worden, betonte Wiesinger. In der Untersuchung war argumentiert worden, den seien Milliarden entgangen, weil Abgaswerte häufig zu niedrig angeben worden waren.

Wiesinger ortet auch eine weitere "Falschdarstellung" der Grünen bzw. in der Studie: "Die Zusatzsteuern in Höhe von 2,5 Milliarden Euro würden jedenfalls die Autofahrer und nicht wie angedeutet die Hersteller treffen", so Wiesinger. Die Grünen sollen aus ÖAMTC-Sicht "offen zuzugeben, dass sie für eine deutliche Erhöhung der Autofahrer-Besteuerung eintreten".

Österreichs Autofahrer zahlen nach Meinung des Clubs bereits genug. Rechne man den Steuereinnahmen aus dem Pkw-Verkehr noch Vignettenerlöse, Umsatzsteuern, Parkgebühren etc. hinzu, zahlten Autofahrer im Jahr 2017 insgesamt etwa zehn Milliarden Euro an das Bundesbudget und den Autobahnbetreiber Asfinag.

In Österreich ist der CO2-Ausstoß insbesondere für die Berechnung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) relevant. In den Jahren von 2010 bis 2016 hätten Österreichs Autokäufer 3,15 Milliarden Euro NoVA bezahlt. "Dass diese Summe ohne Abgasskandal um 2,5 Milliarden höher wäre, ist für uns rechnerisch nicht nachvollziehbar", so Wiesinger. In Österreich sei im Zuge der Erhöhung der Mineralölsteuer (MöSt) 2011 eine dezidierte und treffsichere CO2-Steuer geschaffen worden.



Grüne: "Abgasskandal entpuppt sich als Steuersumpf"

Die Kfz-Steuer richtet sich auch in anderen Ländern oft auch nach dem Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2). "Der Abgasskandal entpuppt sich als veritabler Steuersumpf", hatte der finanzpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, der Deutsche Sven Giegold, zu der Untersuchung erklärt. Demzufolge hätten 2016 elf EU-Staaten so knapp 11,3 Milliarden Euro verloren. Zwischen den Jahren 2010 und 2016 hätten sich die Steuerausfälle auf insgesamt gut 46 Milliarden Euro belaufen, davon auf gut vier Milliarden Euro in Deutschland.

Ab September 2018 gelten in der EU neue Abgastests. Dabei werden Fahrzeuge auch unter realen Straßenbedingungen getestet. Dadurch werde es zu höheren Verbrauchswerten kommen, haben die österreichischen Automobilimporteure bereits erklärt. Derzeit wird versucht, bei der Regierung für eine gewisse Übergangszeit eine "mildere" Form der NoVA-Berechnung zu erreichen. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Die Studie - im Internet unter http://extranet.greens-efa-service.eu/public/media/file/1/5503 zu finden - listet die Steuerausfälle ab 2010 auch nach einzelnen Jahren auf. Österreichs Fiskus entgingen demnach 2010 177 Millionen Euro, 2011 226 Mill. Euro, 2012 274 Mill. Euro, 2013 376 Mill. Euro, 2014 394 Mill. Euro, 2015 519 Mill. Euro und 2016 560 Mill. Euro. Für die Berechnung herangezogen wurden etwa die NoVa und Spritpreise.

Die Studie konzentriert sich auf die Auswirkungen auf Steuereinnahmen in Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Spanien, Schweden und Großbritannien. Auf diese Länder entfielen mehr als 60 Prozent der gesamten Pkw-Zulassungen aller EU-Staaten.

Zum Vergleich: Belgien entgingen beispielsweise im gesamten Zeitraum knapp 690 Mill. Euro, Dänemark 3,23 Mrd. Euro, Finnland 1,32 Mrd. Euro, Frankreich fast 11 Mrd. Euro und Deutschland knapp 4,1 Mrd. Euro.

(SN-Gs, Apa)